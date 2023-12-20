Противник потерял очень много бронемашин и танков, отметили в Силах обороны Украины.

Российские оккупанты продвинувшись на полтора-два километра на Авдеевском направлении и потеряли почти 25 тысяч человек.

Об этом сказал пресс-секретарь Сил обороны Таврического направления полковник Александр Штупун в эфире телемарафона. "Если брать с 10 октября, когда враг активизировался, то он продвинулся в некоторых местах на полтора-два километра. Но это ему очень дорого стоило. За чуть более двух месяцев только в Донецкой области в операционной зоне ОСГВ "Таврия" враг потерял почти 25 тысяч человек мертвыми и ранеными", - отметил он.

Также добавил, что уничтожено около 200 танков и более 400 других бронемашин. "80% из этих цифр - это именно Авдеевское направление", - отметил пресс-секретарь. Штупун отмечает, что у врага есть преимущество в количестве живой силы. При этом добавил, что у оккупантов некоторые подразделения достаточно мощные, хорошо экипированные и обученные, которые умеют делать свою работу. По его словам, из-за больших потерь враг вынужден делать из частично разбитых подразделений какие-то сводные роты или батальоны, а потом их бросают вперед.

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Отвечая на вопрос по поводу обеспечения украинских военных боеприпасами, Штупун сказал, что любому военному хочется, чтобы боеприпасов было много. "Но обходимся тем, что есть, переформатируем какие-то свои задачи, работаем более эффективно и точно. Например, вчера враг потерял 4 танка, САУ 2С5 "Гиацинт-С" и 13 боевых бронированных машин, среди которых была довольно редкая и дорогая машина БТР-82.

Стоит отметить, что общие потери врага на 20 декабря 2023 года составляют примерно 349 тысяч 190 противников.

Россия продолжает кровопролитную войну против Украины - сегодня это стоит знать

Как сообщал УНИАН, Министерство обороны Великобритании, ссылаясь на данные разведки отмечало, что Силы обороны Украины переходят к более оборонительной позиции вдоль почти всей линии фронта, но значительный прорыв российских оккупационных войск маловероятен.

Отмечалось, что за последние недели Украина сосредоточила усилия на усилении полевых фортификационных укреплений, поскольку ВСУ разворачиваются к более оборонительной позиции вдоль большей части линии фронта.

РФ продолжает локальные наступательные операции в нескольких районах, но во время отдельных индивидуальных атак численность состава сил россиян редко превышает размер взвода. В разведке отмечают, что крупный российский прорыв маловероятен, и в целом фронт характеризуется застоем.

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