Путин не просто так отказался от обстрела Украины на 24 февраля, считает бывший советник главы ОП.

Лидер РФ Владимир Путин в последний момент изменил свой план касательно массированного ракетного обстрела в годовщину полномасштабного вторжения РФ в Украину на 24 февраля и перенес дату "удара" на другой день.

Как отметил бывший советник главы Офиса президента Алексей Арестович во время своего эфира с российским блогером Марком Фейгиным, диктатор продолжает воплощать собственную "военную" логику на фронтах в Украине. Единственное, недавно он изменил свой план касательно массированного ракетного удара по Украине на 23-24 февраля, решив, что это был бы слишком предсказуемый ход с его стороны.

"Видимо, потому что мы были готовы, и это был бы слишком очевидный ход - в годовщину войны нанести ракетный удар по Украине", - отметил он.

Однако это не значит, что массированного ракетного удара по Украине не будет - он возможен уже в ближайшие дни, заявил Арестович.

"Это не значит, что ракетной атаки не будет завтра или послезавтра. Во всяком случае, их носители находятся сейчас в состоянии готовности: увеличились количество кораблей-носителей крылатых ракет в море, авиация у них заправлена и загружена. То есть в ближайшие дни особенно нельзя игнорировать воздушные тревоги", - считает бывший советник главы ОП.

Украинцы готовились к массированному ракетному удару РФ на 24 февраля

Отметим, что в преддверии годовщины вторжения РФ в Украину в украинском обществе усилились тревожные настроения в связи с возможным ракетным ударом войск РФ по Украине. О такой вероятности говорили эксперты, а также представители военного командования Украины.

В частности, военный эксперт Петр Черник прогнозировал, что 24 февраля Россия нанесет по Украине ракетный удар, а также организует ряд диверсий.

Также член Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский предупреждал, что в течение 22-24 февраля ожидается эскалация обстрелов со стороны РФ.

Помимо этого, украинцам сообщали, что РФ стянула к своим границам сотни самолетов для нанесения ракетного удара. Речь шла о 300-400 летательных аппаратах.

Как позже прокомментировал смену плана Путина генерал-лейтенант Игорь Романенко, несмотря на запугивания со стороны России, у российских войск просто не хватает ударных ракет для организации массового обстрела.

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