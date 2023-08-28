Одинаковая ситуация на Купянском и Лиманском направлениях, где россияне усилили атаки.

Украинские войска демонстрируют "взвешенную динамику обороны" на Купянском и Лиманском направлениях.

Об этом во время включения в Military Media Center заявил военный аналитик, полковник Петр Черник. По его словам, "противник сосредотачивает силы и средства на Купянском и Лиманском направлении и это вполне логично".

Россияне терпят поражение на южном фронте, также ккраинские войска имеют успех на Бахмутском направлении.

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"Они давят на Купянском и Лиманском направлениях, потому что им нужен какой-то результат", - сказал Черник.

Впрочем, оккупанты на этих направлениях не имеют потенциала, который бы сделал возможным прорыв участков фронта.

"За последние недели украинские войска демонстрируют абсолютно взвешенную динамику обороны. Можем констатировать, что на этом операционном направлении у нас хватает в первую очередь артиллерийских мощностей для того, чтобы разбивать противника", - отметил эксперт.

Ситуация на Лимано - Купянском направлении

По данным Института изучения войны, последние недели российские войска проводили локальные наступательные операции на северо-восток от Купянска. Однако, по данным аналитиков, российские террористы не добились каких-либо подтвержденных успехов.

По данным ВСУ, на Лимано-Купянском направлении террористическое войско россиян насчитывает более 100 тысяч захватчиков. На этом направлении сейчас продолжается оборонительная операция. Россияне здесь значительно увеличили количество своих обстрелов.

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