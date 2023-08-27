На этом направлении российские оккупанты значительно увеличили количество обстрелов.

На Лимано-Купянском направлении террористическое войско россиян насчитывает более 100 тысяч захватчиков. На этом направлении сейчас продолжается оборонительная операция. Россияне здесь значительно увеличили количество своих обстрелов, рассказал начальник пресс-службы восточной группировки войск Илья Евлаш в эфире телемарафона.

"Например, по состоянию на вчерашние сутки (26 августа - УНИАН) противник совершил 620 обстрелов позиций наших защитников и нанес 15 авиаударов...", - сказал Евлаш.

В то же время, по его словам, с Купянского направления свою активность россияне переносят в направлении Новоегоровки. В частности, 26 августа украинские защитники отбили там 10 штурмов россиян. Здесь потери врага составляют 117 человек. Также ВСУ удалось уничтожить два танка, две боевые машины десанта, станцию Муром-М и полевой склад с боеприпасами.

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"В общем, если смотреть на все направление Лимано-Купянский, то там находится около 110 тысяч российских военнослужащих. Но, если сегментировать, на Купянском направлении находится 45 тысяч, а на Лиманском - 48 тысяч российских оккупационных войск", - уточнил Евлаш.

Ситуация на Лимано-Купянском направлении

По данным Института изучения войны, Последние недели российские войска проводили локальные наступательные операции на северо-восток от Купянска. Однако, по данным аналитиков, российские террористы не добились каких-либо подтвержденных успехов.

Британская разведка прогнозирует, что российские войска могут начать наступление оперативного уровня на Купянском и Лиманском направлениях в ближайшие два месяца. По мнению экспертов Института изучения войны такая наступательная операция остается маловероятной.

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