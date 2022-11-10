По его словам, в городе Мешхед, где расположена база Корпуса стражей Исламской революции, проводятся тренировки, а часть этих наемников уже воюет на стороне РФ.

Россия хочет привлечь к войне в Украине наемников, которые были в ССО Афганистана, а потов выехали в Иран.

Военный эксперт, ветеран АТО Алексей Гетьман в эфире "Эспрессо" заявил, что они уже работают с ЧВК Вагнера и воюют на стороне РФ в войне против Украины

"Нужно еще брать в расчет 40 тысяч военнослужащих, которые выехали из Афганистана в Иран после того, как оттуда вышли американские войска. И известны планы РФ, чтобы завербовать этих людей, особенно сил специальных операций (ССО). Именно об этом говорил руководитель афганских ССО Хайбатулла Ализай, что хочет завербовать для ведения войны в Украине 5 тысяч военнослужащих, которые были в ССО Афганистана. Даже сейчас в городе Мешхед, где расположена база Корпуса стражей Исламской революции, проводятся тренировки, а часть этих наемников уже воюет на стороне РФ. Они работают непосредственно с ЧВК Вагнер и имеют специфику переправки с одного берега на другой. Возможно, россияне таким образом что - то планируют с точки зрения атаки с левого берега реки Днепр на правый", - отметил ветеран АТО.

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По его словам, ЧВК Вагнер построила в Курске и Брянске базы для подготовки тщательно подобранных наемников.

Кроме того, надо учитывать, что в РФ продолжается мобилизация и на войну могут добрать до 1 млн человек. Также ожидается осенний призыв, из которого также могут привлечь людей.

"Россиянам очень нужна пауза, поэтому они с одной стороны пытаются сесть за стол переговоров, хотя уже было принято решение СНБО, что никаких переговоров не будет до вывода российских войск с территории Украины. А во-вторых, РФ хочет перевести эту войну в так называемую окопную, чтобы вести боевые действия на истощение. Это даст противнику возможность перегруппировать свои войска и подтянуть те резервы, которые они сейчас приобщают", - подытожил Гетман.

Мобилизация в РФ

Об остановке частичной мобилизации в России заявили 21 сентября, однако россияне продолжают получать повестки. В Генштабе ВСУ заявили о случаях бегства из воинские части и даже самоубийства, поскольку некоторые мужчины не хотят ехать умирать за Путина.

По данным международного разведывательного сообщества InformNapalm, мобилизованных россиян сразу бросают в бой на передовую, несмотря на отсутствие подготовки.

Как сообщал УНИАН, жены мобилизованных из Ульяновской области сетуют, что командование оставило раненых мужчин умереть без еды и воды и в окружении ВСУ.

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