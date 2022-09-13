Отставным военным и сотрудникам МВД Таджикистана поступают предложения подписать контракт с ВС РФ и принять участие в войне против Украины.

Кремль пытается использовать в войне против Украины ресурсы стран Центральной Азии, в первую очередь РФ интересует возможность пополнить запасы советских боеприпасов и запчастей к военной технике.

Об этом сообщило Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

"Недавно Федеральная служба по вопросам военно-технического сотрудничества РФ обратилась в Министерство обороны Республики Таджикистан с запросом о передаче 220-мм реактивных снарядов в РСЗО "Ураган". Также россиян интересуют боеприпасы к 203-мм САУ "Пион" и двигатели УТД-20 для БМП-1 и БМП-2, которые в большом количестве хранятся на военных складах Таджикистана", - говорится в сообщении.

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Также в разведке отметили, что отставным военным и сотрудникам МВД Таджикистана поступают предложения подписать контракт с ВС РФ и принять участие в войне против Украины. "Разворачивается вербовочная кампания в Кыргызской Республике. В чат выпускников Бишкекского высшего военного училища поступают сообщения с предложениями подписать контракты с ВС РФ или одной из частных военных компаний. Аналогичные вербовочные сообщения распространяются по всей республике в профессиональных чатах бывших военных и сотрудников МВД", - заявили в ГУР.

Как писал УНИАН, ранее сообщалось, что в Харьковской области Вооруженные силы Украины на отдельных участках вышли к государственной границе.

Вечером 12 сентября президент Владимир Зеленский подтвердил информацию о освобождение от оккупантов Вооруженными силами Украины 6 тысяч квадратных километров территории нашего государства от начала сентября.

Кроме Харьковщины, продолжается контрнаступление ВСУ на юге. С начала наступательной операции защитникам удалось подвинуть линию фронта на 12 километров.

На Донетчине Украина продолжает контролировать 45% территории несмотря на попытки оккупантов захватить область.

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