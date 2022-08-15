Сохраняется угроза нанесения противником ракетных и авиационных ударов с территории и воздушного пространства Республики Беларусь.

В Беларуси продолжается проверка боевой готовности Вооруженных сил, завершиться она должна ориентировочно до 20 августа.

Об этом информирует Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

Отмечается, что на Волынском и Полесском направлениях подразделения вооруженных сил Республики Беларусь выполняют задачи по усилению охраны участка белорусско-украинской границы в Брестской и Гомельской областях.

"Продолжаются мероприятия проверки боевой готовности Вооруженных сил Беларуси. Ориентировочно это продлится до 20 августа этого года", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что сохраняется угроза нанесения противником ракетных и авиационных ударов с территории и воздушного пространства Республики Беларусь.

Как сообщал УНИАН, 22 июля Генштаб ВСУ сообщил, что срок проверки боевой готовности белорусских военных продлили до конца месяца.

Ранее эксперт Олег Жданов предположил, что диктатор Лукашенко отправит беларускую армию собирать урожай.

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