Украинские бойцы продолжают защищать Мариуполь.

Министр обороны Украины Алексей Резников заявляет, что возле Мариуполя находятся более 10 тыс. российских солдат, которые пытаются захватить город.

Об этом он сказал иностранным журналистам во время посещения разрушенного российскими захватчиками города Гостомель Киевской области. Видео встречи опубликовано на странице Генерального штаба ВСУ в Facebook.

Глава оборотного ведомства отметил, что украинские бойцы продолжают защищать Мариуполь.

"Они до сих пор воюют и сдерживают их очень большие (силы) – более 10 тысяч российских солдат находятся возле Мариуполя", - рассказал Резников.

Как сообщал УНИАН, городской голова Мариуполя Вадим Бойченко подчеркнул, что ситуация в Мариуполе – сложная, но город остается украинским.

Несколько дней назад рашисты сбросили на Мариуполь отравляющее вещество неизвестного происхождения. Командир "Азова" Андрей Билецкий сказал, что это было химическое оружие.

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