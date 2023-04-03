В целом это устаревшая техника.

Сейчас на вооружении у Воздушных сил ВСУ есть пять бригад истребителей СУ-27 и МиГ-29.

Об этом сообщил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телеканала"Киев". Он добавил, что это старые советские истребители четвертого поколения.

"Это исторический шаг - передача Украине таких видов вооружения (МиГ-29 от Польши - УНИАН). Мы имеем три бригады таких самолетов сегодня. Имеем пять бригад истребителей: две бригады СУ-27 и три - МиГ-29. это старые советские истребители четвертого поколения, которые морально и физически устарели", - сказал Игнат.

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Он убежден, что первый шаг к передаче такого типа вооружения - это знак для других стран.

"Это знак для других, что надо делать второй шаг и третий шаг. Что подразумевают следующие шаги? Передачу современных передовых авиационных платформ", - подытожил спикер.

Истребители для Украины

Как ранее сообщал УНИАН, Польша и Словакия согласовали совместные поставки МиГ-29 для ВСУ. Вместе они обязались передать Украине 23 единицы истребителей.

Генштаб ВСУ 23 марта подтвердил получение от Словакии первых истребителей. Они используются для защиты неба над Харьковом. Первые истребители от Польши поступили в начале апреля.

Недавно главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный подтвердил, что украинскому войску нужны современные американские истребители F-16, чтобы победить врага на фронте.

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