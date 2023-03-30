Украинские пилоты объяснили, как F-16 приблизит украинскую победу.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный подтвердил, что украинскому войску нужны современные американские истребители F-16, чтобы бить врага на фронте.

На опубликованном Залужным видео украинские пилоты аргументируют, почему ВСУ нуждаются именно в этих истребителях.

Командир бригады тактической авиации ВСУ Алексей Манюшкин, в частности, подчеркивает, что сбить крылатую ракету или "Шахед" на МиГ-29 - настоящее мастерство: "Когда создавался МиГ-29, он не был предназначен для борьбы с подобными БПЛА. Их тогда еще в природе не существовало".

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Другие пилоты отмечают, что с появлением новых ракет появились и задачи по подавлению ПВО противника. "Самое сложное - это не уметь пилотировать, а уметь применять самолет в реальном бою", - пояснил пилот бригады тактической авиации Андрей.

Манюшкин подчеркнул, что МиГ-29 - морально устарел: "F-16 может применять всю номенклатуру западного вооружения, имеющегося на вооружении стран НАТО". По его словам, эффективность противорадиолокационных ракет HARM, которые ВСУ применяют по ПВО россиян, будет куда выше с F-16.

Украинские пилоты говорят, что F-16 можно будет применять для уничтожения морских, наземных и воздушных целей. "Наши военнослужащие настолько мотивированы, что они готовы овладеть в кратчайшие сроки любой западной техникой, что приблизит нашу победу как можно быстрее", - подытожил Манюшкин.

Истребители для Украины - что известно

Накануне Пентагон в очередной раз ответил отказом относительно передачи Украине истребителей F-16. Министр обороны США Ллойд Остин ответил, что "в этой стадии войны " они не помогут.

Вместе с тем Запад открыл путь к поставкам Украине старых советских боевых самолетов МиГ-29, с которыми украинские летчики уже хорошо знакомы.

Генерал-лейтенант ВСУ Игорь Романенко допустил, что передача истребителей таки произойдет, как это уже было с танками. Однако сейчас США и страны Европы могут передать ВСУ ударные вертолеты.

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