Передача польских и словацких МиГ-29 несколько усилит способности истребительной авиации Воздушных сил в выполнении текущих боевых задач.

Вооруженные силы Украины призвали СМИ не манипулировать заголовками и делать необоснованные "победные новости" из передачи словацких и польских МиГ. Об этом говорится в заявлении пресс-секретарь Командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат.

"Уважаемые представители СМИ! Просьба прекратить манипулировать заголовками, делать необоснованные "победные новости" по передаче словацких и польских МиГов, благодаря чему, цитирую... "удалось укомплектовать три бригады истребителей"... и откуда вообще взялась цифра 72?! 100500 раз сообщаю: в составе воздушных сил есть пять истребительных бригад, три из них имеют на вооружении МиГ-29. Передача польских и словацких МиГ-29 несколько усилит способности истребительной авиации Воздушных сил в выполнении текущих боевых задач, но ни в коем случае не решит вопросы "контрнаступления", "победы" и т.д.", - заявил Игнат.

Он подчеркнул, что для завоевания превосходства в воздухе и победы Украине нужны современные многоцелевые самолеты с широким спектром вооружения.

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Передача истребителей Украине - детали

16 марта польский президент Анджей Дуда заявил, что Польша в ближайшие дни передаст Украине четыре самолета МиГ-29. Он подтвердил, что Польша приняла решение передать Украине определенное количество МиГ-29.

По данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, 23 марта Словакия передала Украине первые четыре МиГ-29. Всего Словакия передаст Украине 13 истребителей советского производства и часть зенитно-ракетного комплекса.

25 марта спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщил, что Силы обороны Украины смогут очень быстро освободить оккупированные территории, если получат американские истребители F-15 и F-16, которые имеют страны-члены НАТО.

Решение о передаче Украине самолетов F-16 ни в США, ни в других странах не принимали.