По его словам, окончание войны до конца этого года реально, если партнеры будут продолжать помогать.

Министр обороны Алексей Резников заявил, что закончить войну до конца года абсолютно возможно.

Об этом он заявил в интервью ВВС.

"Это возможно абсолютно. Я могу это сказать, хоть я и юрист, но который уже немножечко с военными общается. Даже с военной точки зрения, это абсолютно реалистичный план - освобождение по меньшей мере наших территорий по состоянию на 23 февраля 2022 года", - заявил министр.

Однако Украина должна понять, что война не завершена.

"И кто вступил в партию "тех, которые завершили войну", не правы абсолютно. Надо научиться восстанавливать свои экономические ресурсы, платить налоги, работать в состоянии войны", - добавил министр.

По его словам, окончание войны до конца этого года реально, если партнеры будут продолжать помогать.

"Когда они поверили, что победа Украины - абсолютно реалистичный план, они захотели стать соучастниками этой победы. Поэтому сейчас важно, чтобы мы синхронизировали наши планы на контрнаступление с их помощью не только оружием, но и продлением еще более серьезных санкций (против России). Это серьезный общемировой проект", - рассказал Резников.

Напомним, накануне президент Украины Владимир Зеленский на саммите G7 заявил, что хочет завершить развязанную Россией войну до конца 2022 года.

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов заявил, что события, которые ознаменуют переломный момент в войне против Российской Федерации, ожидаются уже с начала августа. Боевые действия до конца года снизятся к минимуму.

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