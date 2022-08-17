РФ накопила 115 батальонно-тактических групп.

Руководство России на текущий момент накопило 115 батальонно-тактических групп для войны против Украины. Это до 135 тысяч человек, но не все они профессиональные военные.

Такой информацией поделился министр обороны Украины Алексей Резников в интервью изданию "Голос Америки".

По его словам, РФ удалось накопить 115 батальонно-тактических групп. Из них 105 действуют на фронте.

"Суммарно это наверняка в военном измерении до 135 тысяч человек. Но нужно еще раз повторить, что это уже коктейль. Там есть и наемники, и псевдомобилизованные, мобилизованные студенты из временно оккупированных территорий в ОРДЛО, и Росгвардия, и кого там только нет. Плюс в том числе профессиональные военные", — сообщил Резников.

Министр обороны также заявил, что Россия теперь гарантированно не обладает "второй армией мира". Оккупанты даже начали применять в боях устаревшую технику советского образца.

"Это точно уже не "вторая армия мира". Да, они велики по количеству. У них много ресурсов на складах и в арсеналах. Но даже этот ресурс у них уже стар. Они даже везут в Украину танки Т-62", — добавил Резников.

Напомним, в начале августа в Стратегическом командовании ВСУ сообщали, что 18 российских БТГр не подлежат восстановлению. А в июне украинская разведка докладывала о 105 батальонно-тактических группах РФ, воюющих на территории Украины. Однако в ГУР предупреждали: это количество может вырасти на треть.

Война Российской Федерации против Украины

24 февраля РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажкам городов.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине. Официальных подтверждений вторжения ее армии на нашу территорию пока нет.

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