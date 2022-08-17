Поставки недорогих смартфонов обвалился в первую очередь из-за ухода Samsung, на которого приходилась треть сегмента.

Российские ритейлеры, занимающиеся продажей бытовой электроники, сообщили СМИ, что ассортимент дешевых смартфонов в стране обвалился на 56% после выхода с рынка Samsung и сокращения поставок Xiaomi и Realme.

Подробности рассказало издание "Коммерсантъ".

Ритейлеры отмечают, что поставки смартфонов стоимостью от 10 000 до 30 000 рублей сократились на 24% (до 5,5 млн штук), а импорт флагманских устройств упал на 38% (до 1,6 млн штук). Всего за первое полугодие в РФ ввезли до 9,9 млн смартфонов, что почти на 40% меньше прошлогодних показателей.

По мнению аналитиков, импорт недорогих смартфонов обвалился в первую очередь из-за ухода Samsung, на которого приходилась треть сегмента. Также почти вдвое сократились поставки смартфонов китайских техгигантов Xiaomi и Realme.

В связи с этим в России вновь растет популярность фичерфонов – кнопочных телефонов с минимумом функций. Поставки "звонилок" в первом квартале 2022 выросли на 43%, при этом импорт смартфонов сократился на 14%.

Также УНИАН писал, что в РФ хотят наладить производство собственных смартфонов и компьютеров. И даже взялись за создание собственной мобильной ОС для "конкуренции" с Android.

Вас также могут заинтересовать новости: