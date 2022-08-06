Около двух десятков БТР россиян восстановлению не подлежат.

За последние три недели украинские защитники уничтожили две батальон-тактические группы российских оккупантов.

Об этом сообщает СтратКом ВСУ.

"По состоянию на 6 августа в составе российских оккупационных войск 18 батальон-тактических групп восстановлению не подлежат. То есть, грубо говоря, уничтожены. Напомним, что по состоянию на 15 июля не подлежащих восстановлению было 16 БТГр. Еще два БТГр за 3 недели? Not bad!", - говорится в сообщении.

Напомним, в мае Пентагон сообщал, что российские оккупанты разместили на территории Украины 106 оперативных батальйонно-тактических групп. Это подразделения российской армии, содержащиеся в высокой боевой готовности и насчитывающие 600-800 офицеров и солдат.

Накануне высокопоставленный представитель оборонного ведомства США заявил, что Россия ежедневно претерпевает сотни потерь в полномасштабной войне в Украине и потеряла тысячи лейтенантов и капитанов, а также сотни полковников и "много" русских генералов.

По информации ГУР МО, в боевых действиях на территории Украины Россия задействовала 105 батальонных тактических групп. В июне разведчики предупреждали, что количество БТГр может вырасти.

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