Министр отметил, что скорость деоккупации захваченных территорий зависит от темпов получения оружия.

По состоянию на сегодня украинские защитники освободили от российских захватчиков более тысячи городов и сел Украины. Впереди деоккупация еще более 2 500 маленьких деревень и городов.

Об этом министр обороны Алексей Резников сказал во время дискуссии, организованной Atlantic Council.

"Мы уже освободили более одной тысячи городов и сел, которые враг захватил сначала. Нам надо освободить еще более 2 500 маленьких сел и городов", – заявил он.

Министр обороны подчеркнул, что скорость деоккупации захваченных территорий зависит от темпов получения оружия.

"Россию бесспорно можно победить. Украина уже показала, как это может быть сделано, и теперь все зависит от меры, в которой свободный мир готов поддерживать нас. Если мы получим достаточно оружия вовремя, мы освободим нашу землю", – отметил Резников

По его убеждению, Россия сядет за стол переговоров лишь после сокрушительного удара на поле боя, что Россия будет открыта к серьезному разговору с Украиной лишь после того, как потерпит поражение.

Как ранее сообщал УНИАН, Россия продолжила терять своих военных. Минувшие сутки, 18 июля, ВСУ отправили в ад еще 150 оккупантов, которые пришли на нашу землю с войной.

По состоянию на 19 июля, общие боевые потери противника с 24 февраля ориентировочно составили личного состава - около 38 550 человек, 1 691 танк, 3 892 боевых бронированных машин и прочее.

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