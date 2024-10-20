Ранее эксперты жаловались, что этот беспилотник представляет серьезную проблему для ВСУ.

Украинские десантники сбили новейший российский беспилотник "Орион", который может выполнять и разведывательные, и ударные задачи. Как сообщает пресс-служба Десантно-штурмовых войск ВСУ, российский аналог "Байрактара" принудительно приземлили бойцы 80 отдельной десантно-штурмовой Галицкой бригады.

Отмечается, что опасный беспилотник обезвредили на подконтрольной Украине территории Курской области. Вражескую "птичку" поймали с помощью зенитного ракетного комплекса "Стрела-10".

"Беспилотный летательный аппарат подобного типа опасен тем, что может не только вести воздушную разведку, но и имея на вооружении четыре ракеты класса "воздух - земля" - может наносить огневое поражение по наземным целям", - отметили в пресс-службе ДШВ.

Что известно о российском беспилотнике "Орион"

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