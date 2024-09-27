В отличие от прочих российских дронов-разведчиков, "Орион" летает дальше и выше.

ВСУ удалось значительно нивелировать проблему российских разведывательных дронов Орлан и ZALA, которые сейчас сбивают специальными FPV-дронами. Но проблемой остается ударно-разведывательный дрон "Орион" (условный аналог "Байрактара"), пишет военный обозреватель Александр Коваленко.

По его словам, сейчас БПЛА "Орион" применяется для проведения круглосуточной разведки на безопасном расстоянии от зоны действия украинской ПВО. Например, в Курской области БПЛА "Орион" постоянно наносят удары по позициям и технике украинских сил, говорит Коваленко.

"Над Чёрным морем БПЛА "Орион" сутками барражирует и ведёт разведку в направлении Николаевской и Одесской областей", – добавил он.

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По словам Коваленко, в отличие от Орлан-10 и ZALA, сбивать "Орионы" с помощью FPV-дронов пока не представляется возможным.

"В случае с югом Украины, БПЛА "Орион" кружит в 150-180 км от побережья, поэтому встаёт вопрос о преодолении именно этого расстояния FPV-дроном, для чего необходим с соответствующими ТТХ носитель. В Курской области в основном проблемой будет высота, на которой оперирует БПЛА "Орион" до 7 км", – отмечает Коваленко.

Украина работает над дронами-перехватчиками

Как писал УНИАН, сейчас Украина работает над созданием дронов-перехватчиков трех типов. Первый тип – квадрокоптеры-перехватчики, которые уже успешно применяются для борьбы с российскими дронами-разведчиками.

Второй тип – дроны-перехватчики типа "крыло". Они должны летать дальше, чем коптеры. Этот тип перехватчиков должен поступить в серийное производство в текущем году.

Третий тип перехватчиков – это "убийцы Шахедов", которые смогли бы летать на сотни километров. На каком этапе создание дронов такого типа, пока не известно.

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