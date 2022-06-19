Несколько раз осужденный пленный из "ЛНР" пошел воевать против Украины, чтобы не сидеть в тюрьме за кражу.
Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале Службы безопасности Украины.
Отмечается, что в свое время мужчина был трижды приговорен к заключению: дважды - за ограбление и один раз - за нанесение тяжких телесных повреждений.
"Когда же в 2021 году он снова совершил правонарушение, то получил предложение: сесть в тюрьму в четвертый раз или подписать контракт на службу у боевиков. Так в июле 2021 года злоумышленник встал в ряды "народной милиции ЛНР", - рассказали в СБУ.
С началом полномасштабного вторжения России в Украину его отправили на фронт.
"Правда, "вояка" большую часть времени провел под стражей в комендатуре, поскольку его поймали на пьянстве. А в конце мая оккупанты мобилизовали все "резервы", чтобы захватить Северодонецк. Поэтому и этого боевика освободили из-под стражи", - говорится в сообщении.
При этом уже через три дня боев он сдался в плен Вооруженным силам Украины. Сейчас он дает показания СБУ.
В Службе безопасности напомнили о горячей телефонной линии 2402, позвонив на которую можно сдаться в плен и этим сохранить свою жизнь.
Война в Украине и ситуация с пленными:
6 июня министр юстиции Денис Малюська заявил, что Украина удерживает всех русских военнопленных в полном соответствии с Женевской конвенцией, к тому же создала лагерь для них в одной из западных областей.
Ежемесячно на содержание одного военнопленного нужно минимум 3 тысячи гривень.
18 июня 2022 года Кабмин урегулировал вопрос обращения с военнопленными.
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