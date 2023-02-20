Он также подчеркнул, что сейчас существует абсолютная уверенность, что нет ничего, что могло бы поколебать нашу демократию.

Сегодняшний визит в Украину президента Соединенных Штатов Америки Джо Байдена продемонстрировал, насколько Украина устойчива и важна для всего мира.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в вечернем видеообращении. "Сегодняшний день был символическим. 362-й день полномасштабной войны, а мы в нашей свободной столице нашей свободной страны принимаем с визитом нашего мощного союзника – президента Соединенных Штатов Америки и говорим с ним о будущем Украины, наших отношений, всей Европы и глобальной демократии. Это показатель, насколько Украина устойчива. И насколько Украина важна для мира. Девятая годовщина самых страшных дней Майдана, годовщина начала российской агрессии против нашего государства, когда оставалось совсем немного времени до оккупации нашего Крыма. А сейчас, через девять лет после того, мы больше чем когда-либо уверены, что справедливость все же будет восстановлена", - сказал глава государства.

Он подчеркнул, что государство-агрессор, которое последовательно шло к тому, чтобы стать государством-террористом, будет отвечать за свои преступления. "Отвечать благодаря усилиям Украины и всех наших партнеров, всего свободного мира, всех, кто сейчас помогает нам защищать нашу независимость, свободу и международный правопорядок. Мы победим в этом историческом противостоянии. Когда президент Байден – тогда вице-президент – в декабре 2015 года обращался к Верховной Раде Украины, он подчеркнул очень важную вещь: не будет преувеличением сказать, что надежды всех свободолюбивых людей по всему миру – с нами, с украинцами, потому что так много зависит от успеха нашего хрупкого эксперимента с демократией. Зависит для нашего государства, для всей Европы, свободной и в мире. Для всего мира, где демократия под угрозой", - отметил Зеленский.

Видео дня

Он также подчеркнул, что сейчас есть абсолютная уверенность в том, что нет ничего, что могло бы пошатнуть нашу демократию.

"Ни один элемент украинской жизни уже не является и никогда не будет хрупким. И наша крепость – это мощный вклад в прочность всех свободолюбивых наций в мире", - заявил президент.

Визит Байдена в Украину

Как сообщал УНИАН, сегодня в Киеве Байден объявил о дополнительной оборонной помощи для Украины на полмиллиарда долларов.

Новый пакет помощи от США содержит артиллерийские боеприпасы для реактивных систем залпового огня повышенной мобильности HIMARS и гаубиц, дополнительные "Джавелины" и противотанковые системы, другие средства.

Зеленский назвал этот пакет однозначным сигналом, что у российских попыток реванша не будет шансов. Также он считает, что визит американского лидера станет ощутимым на поле боя.

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