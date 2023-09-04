В РФ заявляют, что успешно отбили атаку.

Бойцы "Русского добровольческого корпуса" заявили, что провели рейд на территорию России, в ходе которого убили двоих сотрудников Федеральной службы безопасности.

Соответствующее заявление появилось в их официальном Telegram-канале. Они опубликовал скриншот поста губернатора Брянской области Александра Богомаза от 22 августа, в котором тот обвинил "украинских диверсантов" в попытке прорыва границы в Климовском районе.

"Поздравляем ФСБ РФ с очередным "выдавливанием"! "Успешное отбитие атаки украинских ДРГ" не было бы таким успешым, если бы, как минимум, двое сотрудников ведомства не расстались с жизнью. Возможно, им стоило работать в отделе по борьбе с репостами (в ФСБ такой точно есть). К слову, вы снова перепутали: ваших мальчиков/конторских мужиков разложили не "укроДРГ", а бойцы Русского Добровольческого Корпуса", - говорится в сообщении.

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Напомним, что 27 августа курский аэродром атаковали дроны. В результате атаки повреждения получили пять российских самолетов, два радара и системы "Панцирь". Позже бойцы "Русского Добровольческого корпуса" заявили, что причастны к это операции.

После смерти главаря частной военной компании "Вагнер" Евгения Пригожина они записали видеообращение к наемникам, которые хотят "сохранить честь и отомстить".

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