Отмечается, что речь идет об "аэродроме с путинскими стервятниками".

В "Русском добровольческом корпусе" рассказали об ударе беспилотниками по военному объекту в Курской области России в ночь на 27 августа. Операция была проведена совместно с военной контрразведкой СБУ.

"Без помех снова пройдя дырявую границу, в ночь на 27 августа мы ударили беспилотниками по военному объекту: аэродрому с путинскими стервятниками. Уничтожены все намеченные цели. Подчеркиваем: законные цели, которые несли горе и смерть мирным украинским городам", – сказано в сообщении в Telegram-канале "РДК".

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Отмечается, что поражены были и элементы противовоздушной обороны, которая прикрывала "самолеты палачей".

"Впрочем, "прикрывала" – громко сказано. Попала она только в жилой дом в Курске. Вот до какого жалкого состояния, опасного для самих граждан, доведена оборона страны! Курский губернатор врет, что в многоэтажку врезался наш дрон, и мешает министерству обороны, которое старалось вовсе умолчать о поврежденном здании и просто замять свой позор", – отметили в "РДК".

Бойцы также добавили, что "рожденные ползать – летать не будут".

"Русское небо и русская земля принадлежат не путинской погани, а свободным русским людям", – говорится в сообщении.

Атака по аэродрому в Курской области

Как сообщалось, в ночь на 27 августа контрразведка Службы безопасности Украины реализовала спецоперацию по российскому аэродрому в Курске. Там на момент атаки находились средства ПВО и часть авиационного флота России.

В СБУ уточнили, что по Курскому аэродрому запустили 16 беспилотников. Они отработали по четырем самолетам Су-30 и одному МиГ-29. Также среди пораженных целей – радары комплекса С-300 и два "Панциря".

Канал Mash написал, что целями была воинская часть радиоэлектронной борьбы в Курском районе и военный аэродром Халино. Аэродром в Курской области был атакован роем картонных дронов-камикадзе SYPAQ, которые Австралия поставляет Украине.

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