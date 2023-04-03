Минобороны России запустило для этого широкую информационную кампанию.

Министерство обороны России пытается восстановить репутацию 155-й бригады морской пехоты, которая стала ассоциироваться с неудачами оккупантов на фронте. Для этого была запущена широкая информационная кампания.

Такими сведениями поделилась британская разведка в свежем отчете о войне в Украине. В нем сказано: "Российское МО, вероятно, проводит преднамеренную информационную операцию, чтобы восстановить репутацию бригады, которая стала синонимом недавних неудач России в Украине. В течение марта 2023 года деятельность 155-й бригады морской пехоты освещалась с помощью самых обширных боевых видеозаписей с российских шлем-камер, а также телевизионного визита известного российского телеведущего Владимира Соловьева".

Жителям РФ рассказывали, что формирование находится в "приподнятом настроении [с] твердой решимостью достичь поставленных целей". А еще в информационном пространстве демонстрировались изображения, которые показывали модифицированные танки, поставленные на вооружение 155-й бригады.

Видео дня

По мнению экспертов разведки, неудачи формирования ассоциируются с высшим военным руководством России. В Минобороны РФ озабочены этим, в связи с чем и пытаются отбелить репутацию подразделения.

"В действительности, 155-я бригада, скорее всего, за последние шесть месяцев как минимум дважды была переведена в статус неэффективной в боевом отношении из-за участия в тактически ошибочных фронтальных атаках под Угледаром в Донецкой области", — подытожили в британской разведке.

Провалы 155-й бригады под Угледаром

В середине февраля в ВСУ подтвердили разгром вражеского подразделения в районе города. Рашисты за неделю потеряли 130 единиц техники и большое количество личного состава.

После этого штурм Угледара начал угасать. У врага не осталось средств, чтобы проводить крупные наступления.

По данным британской разведки, украинские защитники грамотно использовали установки дистанционного минирования в районе городе. Это стало одной из причин разгрома оккупантов.

Аналитики подсчитали, что с момента полномасштабного вторжения России в Украину 155-я бригада теряла боеспособность и была восстановлена 8 раз.

Вас также могут заинтересовать новости: