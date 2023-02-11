Российские блогеры и журналисты обвиняют в неудачах командующих и командиров оккупационной армии.

Кадры неудачного штурма оккупантов под Угледаром Донецкой области вызвали новую волну критики военного командования РФ.

Как указывается в отчете ISW, российские блогеры утверждают, что те самые командиры, которые руководили провальными попытками штурма 155-й бригады морской пехоты в районе Павловки (возле Угледара) в ноябре 2022 года, несут ответственность за усилия по захвату Угледара.

В частности, один из российских журналистов обвинил командующего Восточной группировки войск генерала-лейтенанта Рустама Мурадова. Он также призвал к публичным судам над офицерами, которые неоднократно терпят неудачу на поле боя.

Видео дня

По оценке аналитиков, 155-я бригада морской пехоты, скорее всего, состоит из плохо обученного мобилизованного персонала. По их мнению, систематически плохая подготовка российских мобилизованных, вероятно, продолжит приводить к тактическим неудачам в войне против Украины.

Ситуация в Донецкой области

Как сообщал УНИАН, по данным Генштаба, российские оккупанты пытаются вести наступление на пяти направлениях на востоке Украины. В частности, пытаясь взять под полный контроль территорию Донецкой и Луганской области, россияне сосредотачивают основные усилия на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях.

По данным британской разведки, российские войска понесли тяжелые потери возле Бахмута и Угледара. Особо тяжелые потери они понесли возле Угледара, поскольку были задействованы неопытные подразделения.

Стало известно, что в районе Угледара замечена пресловутая 155-я бригада морской пехоты РФ, которая занималась мародерством и другими бесчинствами в Буче и Ирпене во время оккупации городов прошлой весной. Десять оккупантов из этого подразделения попали в плен ВСУ.

Вас также могут заинтересовать новости: