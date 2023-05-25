По его словам, Россия боится новой атаки по Крымскому мосту.

Военный эксперт Олег Жданов считает, что вскоре нас могут ожидать хорошие новости касательно Крымского моста. По его мнению, объект могут атаковать британскими ракетами Storm Shadow.

"Судя по фотографиям и видео, которые выкладывают в социальных сетях, задымление в районе центрального пролета, самое высокое место. Когда пошли первые разговоры о том, что Крымский мост может быть уничтожен Российская Федерация развернула на оккупированной территории Крыма, вокруг Керчи целую программу. Баржи с зеркалами, уголковые отражатели и финал - было проведение учений на мосту по борьбе с диверсионными группами противника", - отметил Жданов.

По его словам, тогда был точно такой же белый дым, задымление, а мост был закрыт. В то же время Украина, вероятно, получила новую партию британских ракет.

"Сегодня на центральном пролете проводятся учения, то же задымление белым дымом и опять же с целью обезопасить мост от ударов с воздуха... И тут в Киеве у нас в гостях министр обороны Великобритании. Наверняка приехал с очередной партией ракет - обычно с пустыми руками в гости не ходят", - подытожил эксперт.

Паника в Крыму - последние новости

С приближением контрнаступления ВСУ россияне в Крыму все меньше чувствуют себя в безопасности, они планируют побег. Топ-менеджмент представительств государственных компаний РФ получил указание готовиться к "эвакуации".

24 мая российские телеграмм-каналы сообщили, что вблизи берегов Турции морские дроны атаковали разведывательный корабль РФ проекта 18280 "Иван Хурс". После новостей об атаке на корабль РФ так называемая "власть" Крыма объявила о закрытии Крымского моста.

В сети появились кадры задымления вблизи Крымского моста. Вместе с тем, "власть" заявила, что это связано с учениями. Сейчас росСМИ заявляют, что мост открыли.

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