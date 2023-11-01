Такое оборудование враг использует для обнаружения воздушных целей на малых и предельно малых высотах.

Воины Главного управления разведки Министерства обороны Украины во взаимодействии с побратимами из ССО и 1-й отдельной бригады спецназначения им. Ивана Богуна обнаружили и нанесли поражение дорогостоящей Российской радиорелейной станции 48Я6-К1 "Подлет".

Как сообщила пресс-служба ГУР, такое оборудование враг использует для обнаружения воздушных целей на малых и предельно малых высотах.

"Объект был поврежден в приграничной зоне вблизи населенного пункта Красная поляна Шебекинского района Белгородской области. В результате операции российская радиорелейная станция 48Я6 - К1" Подлет" выведена из строя, а личный состав врага понес потери", - заявили в разведке.

Война в Украине - последние новости о потерях России

Как сообщал УНИАН, на протяжении минувших суток украинские военные ликвидировали еще 680 российских оккупантов и десятки единиц их техники и вооружения. С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла в Украине около 301 490 своих военных.

За прошедшие сутки украинская авиация нанесла 18 ударов по вражеским позициям и технике. Метко по позициям россиян ударили и подразделения ракетных войск ВСУ. В результате, удалось уничтожить российские пункты управления, склады с боеприпасами и десятки единиц техники.

В октябре 2023 года Силами обороны Украины ликвидировано около 22 тыс. 920 человек личного состава противника и 3 тыс. 494 единицы вооружения и военной техники, в том числе 521 танк.

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