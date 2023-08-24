Журналист Юрий Бутусов узнал, какое оружие использовала украинская армия для уничтожения "аналоговнетного" ЗРК россиян.

Вчерашний удар по российскому узлу ПВО в Крыму, во время которого был уничтожен радар воздушной разведки 48Я6-К1 "Подлет" и пусковая установка зенитно-ракетной системы С-400 "Триумф", был нанесен крылатой ракетой "Нептун" Военно-Морских сил ВСУ. Об этом сообщил главный редактор портала "Цензор.нет" Юрий Бутусов.

Он отметил, что уничтоженный радар должен был обеспечить наблюдение как за низковисотными целями, так и за баллистическими ракетами, атакующими с большой высоты.

"Радар обеспечивал контроль воздушной обстановки над западной частью Черного моря и над территорией Херсонской области с расстояния примерно 110 км от линии фронта", – отметил журналист.

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Однако обойти эту систему украинским защитникам все равно удалось. По словам Бутусова, ВМС использовали для поражения радара новую крылатую ракету наземного ракетного комплекса "Нептун" и запрограммировали ее маршрут так, чтобы обойти российскую систему наблюдения.

"Одна ракета "Нептун" на сверхмалой высоте прошла незамеченной и точно уничтожила РЛС "Подлет", несмотря на большие силы российской ПВО, сосредоточенные на оккупированной Херсонщине и в Крыму", – пишет Бутусов.

Примечательным является также тот факт, что момент удара зафиксировал украинский дрон-разведчик, который незамеченным залетел далеко в тыл россиян. Следовательно, распиаренный российский радар не смог заметить ни ракету, ни беспилотник.

"Даже во время войны Россия продолжает поставки по старым контрактам ЗРС "Триумф" и радаров "Подлет" в Турцию и Индию. Но российские военные технологии в данном случае, очевидно, уступают украинским военным технологиям", – отметил журналист.

Уничтожение российского "Триумфа"

Как писал УНИАН, 23 августа на мысе Тарханкут ракетным ударом была уничтожена российская зенитно-ракетная система большого и среднего радиуса действия С-400 "Триумф". Это произошло около 10 утра. В результате взрыва полностью уничтожен сам комплекс, зенитные ракеты и личный состав.

Как пояснил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов, уничтожение "Триумфа" будет иметь системные последствия для развития событий на полуострове. Таких систем у россиян очень мало, они дорогие и считаются лучшими из того, что имеет Россия.

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