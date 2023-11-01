Российская армия выпустила по региону управляемые ракеты Х-59.

Сегодня российские самолеты атаковали Одесскую область ракетами. Об этом сообщила Служба связей с общественностью воздушного командования "Юг".

По словам военных, враг продолжает терроризировать южные регионы с воздуха. В частности, утром с самолетов тактической авиации, курсировавших над акваторией Черного моря, по Одесской области были выпущены две авиационные ракеты. Отмечается, что обе цели успешно ликвидированы

"1 ноября зенитной ракетной Одесской бригадой воздушного командования "Юг" над морем были уничтожены две управляемые авиационные ракеты Х-59, которые были выпущены из российских самолетов тактической авиации и направлены в направлении Одесского района", - говорится в сообщении.

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Напомним, утром 30 октября российская армия атаковала Одесскую область, в частности, судоремонтный завод ракетами "Искандер-М". Все три баллистические ракеты попали по территории судоремонтного завода и рядом. Удар нанес разрушения административному зданию, повреждена специализированная техника завода. Во время вражеской атаки четверо сотрудников предприятия получили ранения различной степени тяжести, двоих из них госпитализировали. В частности, мужчину 1961 года рождения и женщину 1966 года рождения в состоянии средней тяжести доставили в больницу.

Сегодня, 1 ноября, оккупанты нанесли удар по центру Херсона. Погибла сотрудница городской военной администрации, еще двое чиновников получили ранения, одному из которых (женщине) оторвало руку. Люди во время вражеской атаки, которую враг нанес с временно оккупированного левого берега, находились на улице. По данным руководства Херсонской ГВА, люди вышли, чтобы набрать воду.

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