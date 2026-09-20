Плетенчук заявил о новом этапе применения 'Калибров' Черноморским флотом РФ

Уже четвертый месяц подряд Россия запускает крылатые ракеты морского базирования непосредственно из гавани.

Черноморский флот РФ четвертый месяц подряд запускает крылатые ракеты морского базирования непосредственно из гавани, где он базируется. Таким образом, можно констатировать новый этап применения этого оружия противником.

Такое мнение в эфире телемарафона высказал пресс-секретарь ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук. По его словам, пока что тенденция такова: корабли ЧФ РФ не решаются вообще выходить в море.

"В течение всего лета, теперь уже прошлого лета 2026 года, ни одного выхода из пунктов базирования российских боевых кораблей не произошло. И на данный момент это уже четвертый месяц, когда они не выводят корабли в море, и даже те редкие выходы, которые были – от одного до трех раз в месяц, – происходили непосредственно из гавани. То есть можно констатировать такой новый этап: надеюсь, что мы с вами сможем наблюдать лишь снижение активности со стороны Черноморского флота", – сказал Плетенчук.

Видео дня

Он добавил, что в настоящее время в Новороссийске остаются в строю как минимум две подводные лодки типа "Варшавянка" и два надводных корабля проекта "Буян-М" – малые ракетные корабли. Таким образом, отметил пресс-секретарь, максимальный суммарный залп может составить около 30 "Калибров".

Хотя, по информации Плетенчука, практика показывает: обычно оккупанты использовали одновременно не более двух носителей крылатых ракет морского базирования.

"Пожалуй, были какие-то исключения, но это были исключения. И все те технические параметры, которые были заложены в те самые подводные лодки, ни разу не были реализованы. Ну, и в целом, как вы видите, активность именно подводных лодок фактически сведена на нет. Для того чтобы их применить, всё-таки нужно выйти в море", – отметил Плетенчук.

Он пояснил, что применение "Калибров" с подводных лодок возможно из подводного положения. Удары, которые оккупанты наносили по Украине летом из гавани Новороссийска, наносились с морских надводных ракетоносцев.

РФ запускает "Калибры" прямо из гавани

Напомним, 1 сентября во время массированной комбинированной атаки по Украине россияне вновь применили крылатые ракеты морского базирования типа "Калибр" прямо из гавани Новороссийска (РФ). Пресс-секретарь ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук рассказал, что в прошлом месяце было одно применение таких ракет, в позапрошлом – три. Все эти удары объединяет одна важная деталь: они наносятся непосредственно из пункта базирования, из Новороссийска. По словам Плетенчука, производить пуски в пункте базирования опасно, прежде всего, из-за того, что может произойти нештатное срабатывание.

Вас также могут заинтересовать новости: