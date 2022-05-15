Российские захватчики нанесли ракетный удар по одному из объектов военной инфраструктуры Львовской области.
Об этом в Telegram сообщил председатель Львовской областной военной администрации Максим Козицкий.
"Жители Львовщины! Сегодня, 15 мая, около 04:30 был ракетный удар по одному из объектов военной инфраструктуры. По состоянию на данный момент, информации о погибших и травмированных нет. Наличие и характер разрушений уточняется", - отметил Козицкий.
Напомним, ранее сообщалось, что 15 мая жителей Львовской области разбудила серия взрывов. В небе очевидцы заметили следы, похожие на результаты работы противовоздушной обороны.