Информации о погибших и травмированных нет.

Российские захватчики нанесли ракетный удар по одному из объектов военной инфраструктуры Львовской области.

Об этом в Telegram сообщил председатель Львовской областной военной администрации Максим Козицкий.

"Жители Львовщины! Сегодня, 15 мая, около 04:30 был ракетный удар по одному из объектов военной инфраструктуры. По состоянию на данный момент, информации о погибших и травмированных нет. Наличие и характер разрушений уточняется", - отметил Козицкий.

Напомним, ранее сообщалось, что 15 мая жителей Львовской области разбудила серия взрывов. В небе очевидцы заметили следы, похожие на результаты работы противовоздушной обороны.

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