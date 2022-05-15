Очевидцы увидели на небе следы, похожие на результат сбития ракет.

Утром 15 мая жителей Львовской области разбудила серия взрывов. В небе очевидцы заметили следы, похожие на результаты работы противовоздушной обороны.

Детали рассказал депутат Львовского городского совета Игорь Зинкевич в Telegram-канале.

Взрывы прогремели во время объявленной на территории области воздушной тревоги. По информации Зинкевича, работала ПВО, поэтому звуки взрывов "могут быть от ее работы".

Он призвал жителей области не оповещать места, где слышали взрывы, и не распространять фото или видео. Однако в сети все же появилось несколько фотографий следов на небе, характерных для сбития ракет. На фотографиях нет ничего, что может верифицировать локацию.

"На 05:20 15.05.2022 нет попадания в цель. По моей информации, всего слышали шесть взрывов в небе по области – отработала ПВО ВСУ. Ожидаем официальную информацию от военной администрации", – добавил Зинкевич.

Как сообщал УНИАН, вечером 3 мая ряд регионов Украины были обстреляны ракетами. В Командовании Воздушных сил ВСУ заявили, что для нанесения ракетных ударов Россия привлекла стратегические бомбардировщики из Каспийского региона и другие военные средства. В частности, по объектам Днепропетровской, Кировоградской, Львовской, Винницкой, Киевской и Закарпатской областей было выпущено примерно 18 ракет.

Российские оккупанты нанесли ракетные удары по 6 станциям "Укрзализныци" в центре и на западе Украины.

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