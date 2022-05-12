По предварительным данным, горит частное здание, информация о пострадавших уточняется.

Российские оккупанты совершили ракетный удар по Запорожью.

Об этом сообщает Запорожская областная военная администрация.

"Сегодня, 12 мая, около 10:00 российские войска запустили крылатую ракету по г. Запорожье", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, горит частное здание.

"Информация о пострадавших уточняется", - добавили в ОВА.

Как сообщал УНИАН, Россия продолжает бить ракетами по мирным городам Украины. Запорожье уже не впервые становится жертвой захватчиков. Вчера русские попали ракетой по городу. Ракета разорвалась над инфраструктурным объектом в населенном пункте возле областного центра. Объект подвергся тяжелым разрушениям.

Оккупанты активно привлекают возможности Черноморского флота. С главной базы в Севастополе в море выведено почти все корабли, имеющих на борту ракетное оружие.

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