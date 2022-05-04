В результате обстрела примерно 250 тысяч человек остались без электроснабжения.

Состояние двух пострадавших в результате вчерашнего ракетного обстрела Львовщины – легкое, но одному из них понадобится повторная операция по удалению осколков.

Об этом в Telegram сообщил председатель Львовской областной военной администрации Максим Козицкий.

По его словам, накануне вечером стратегических бомбардировщика России Ту-95 или Ту-160 нанесли ракетный удар по Львовщине.

"По предварительной информации, из шести крылатых ракет наши силы ПВО сбили над Львовщиной две. Три попали в электрические подстанции во Львовской области. Одна - в электрическую подстанцию на Закарпатье", - рассказал Козицкий.

Он отметил, что погибших в результате обстрелов на Львовщине нет, но есть двое пострадавших, которые находились неподалеку от мест взрывов. Их состояние – легкий. Им оказывают всю необходимую медицинскую помощь.

"У 58-летнего пострадавшего тупая травма грудной клетки. Мужчина из Закарпатской области, работает водителем. У 24-летнего парня минно-взрывные осколочные ранения левого бедра и левой руки. Провели операцию и удалили осколки. Нужна еще как минимум одна операция, чтобы удалить осколки на других участках", - сказал председатель ОВА.

Он уточнил, что трем электрическим подстанциям во Львове нанесли существенные повреждения.

"Удары были критическими. По состоянию на сейчас есть задержка в движении поездов. Частично движение восстановили", - заявил Козицкий.

Глава ОВА добавил, что более 85 тысяч домохозяйств и более 12 населенных пунктов полностью были обесточены. Еще 5 населенных пунктов – частично. Примерно 250 тысяч человек остались без электроснабжения.

По его информации, по состоянию на утро 630 домохозяйств остаются без электроэнергии, проводится работа по ликвидации последствий удара.

Козицкий добавил, что это был целенаправленный удар по цепочкам снабжения.

Как сообщал УНИАН, вечером 3 мая ряд регионов Украины были обстреляны ракетами. В Командовании Воздушных сил ВСУ заявили, что для нанесения ракетных ударов Россия привлекла стратегические бомбардировщики из Каспийского региона и другие военные средства. В частности, по объектам Днепропетровской, Кировоградской, Львовской, Винницкой, Киевской и Закарпатской областей было выпущено примерно 18 ракет.

Российские оккупанты нанесли ракетные удары по 6 станциям "Укрзализныци" в центре и на западе Украины.

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