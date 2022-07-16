Сейчас в больнице находятся 70 человек, которые пострадали от обстрела.

Родственникам погибших в результате удара российских оккупантов по Виннице выплатят по 100 тысяч гривень.

Об этом заявил мэр города Сергей Моргунов.

"50 тысяч гривен от мэрии и 50 тысяч выплатит областной совет родственникам на одного погибшего члена семьи. В сумме 100 тысяч. Также выплатим 50 тысяч гривен компенсации всем раненым: 25 тысяч от горсовета и 25 тысяч от облсовета. Похороны всех погибших проведутся за счёт городского бюджета", - сообщил Моргунов.

По его словам, сейчас в больнице находятся 70 человек.

Напомним, в Виннице завершили разбор завалов разрушенных при ракетном ударе домов. По данным спасателей, 1 человек остается в розыске (без вести пропавший). Отмечается, что в результате обстрела повреждены и разрушены 55 многоквартирных и частных жилых домов, 40 автомобилей и 2 трамвая.

В то же время председатель Винницкой областной военной администрации Сергей Борзов сообщил о еще одной умершей в больнице.

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