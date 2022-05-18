Наша противовоздушная оборона и противодиверсионные меры становятся все крепче.

Ракетными ударами по Украине Россия хочет компенсировать свои провалы на востоке и юге.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский сказал в видеообращении.

Он отметил, что сегодня день начался довольно с "серьезной комбинации российских ударов по Украине". При этом напомнил о ракетном обстреле Львовской области, Сумщины, Черниговщины, авиаудары в Луганской области.

Он отметил, что была специфическая диверсионная активность в приграничных районах Украины.

"Все это не просто создание напряжения для нашего государства, не просто испытание наших сил. Это своего рода попытка компенсации российской армии за серию провалов на востоке и юге нашей страны", - сказал Зеленский.

По его словам, оккупанты не могут продемонстрировать успех общевойсковыми действиями на тех направлениях, где пробуют наступать и поэтому пытаются показать успех за счет своих ракет и другой активности.

"Но также безрезультативно. Эти удары, как и многие предыдущие, кардинально ничего не меняют. Тем более, что наша противовоздушная оборона и противодиверсионные меры становятся все крепче",- подчеркнул президент Украины.

Ранее мэр Львова Андрей Садовый объяснил, почему Россия упорно атакует город.

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