К участию в "пресс-туре" Министерство обороны РФ пытается привлечь представителей средств массовой информации из Франции, США, ФРГ, Японии, Греции, КНР, Беларуси, Индии, Венесуэлы, Болгарии и ОАЭ.

Россия готовит так называемый "пресс-тур" для иностранных СМИ на временно оккупированные украинские территории.

Об этом сообщило Главное управление разведки Министерства обороны.

"Осознав, что мировая общественность больше не верит лживым сообщениям российских телеканалов, кремлевские пропагандисты решили привлечь к своей деятельности европейских журналистов и мировые СМИ", - говорится в сообщении.

По данным украинской разведки, департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны страны-оккупанта срочно готовит так называемый пресс-тур для иностранных журналистов на временно оккупированные территории Украины.

"С 18 по 21 мая оккупанты планируют показать представителям СМИ разрушенные районы Мариуполя. Чтобы обвинить Украину в разрушении города и массовых убийствах мирных жителей, российские пропагандисты уже завезли в Мариуполь обломки украинских боеприпасов, собранных из всех оккупированных районов Донецкой области, и готовят завезенных из Донецка и Горловки "местных очевидцев", которые расскажут журналистам о "преступлениях" защитников Мариуполя. Так называемый "пресс-тур" также предусматривает выезд группы из Ростова-на-Дону и посещение журналистами Херсона, Новой Каховки, Скадовска, Армянска и Донецка, где запланирована встреча с кремлевской марионеткой Денисом Пушилиным", - рассказали в разведке.

Отмечается, что к участию в "пресс-туре" Министерство обороны РФ пытается привлечь представителей средств массовой информации из Франции, США, ФРГ, Японии, Греции, КНР, Беларуси, Индии, Венесуэлы, Болгарии и ОАЭ.

"Предостерегаем иностранных журналистов о планах пропагандистов страны-агрессора сделать их соучастниками создания фейковых материалов и напоминаем об уголовной ответственности за незаконное пересечение государственной границы Украины и проникновение на территорию независимого государства", - отметили в ГУР.

Как сообщал УНИАН, российские чиновники своими визитами на временно оккупированную территорию Херсонщины пытаются создать облик "гуманитарной заботы" о местных жителях и "картинки" для российского телевидения.