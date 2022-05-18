По его словам, на это есть несколько причин.

Во Львове расположено очень много международных организаций и офисов, а в результате ракетных обстрелов у них может встать вопрос, безопасно ли в городе.

Такое мнение высказал мэр Львова Андрей Садовый в эфире информационного телемарафона, оценивая массированную ракетную атаку города за прошедшую ночь.

Мэр Львова отметил, что есть несколько причин, почему российские военные силы начали так рьяно обстреливать город.

"Во-первых, во Львове их интересуют объекты инфраструктуры и они хотят держать людей в постоянном напряжении. Во-вторых, во Львове есть очень много международных организаций и офисов, что ставит вопрос, безопасно ли им в городе. Но, если вовремя реагировать на сигналы тревоги и идти в укрытие, то будет безопасно", - акцентировал Садовый.

Мэр Львова добавил, что этой ночью Львовщина пережила наибольшую атаку по количеству ракет с начала российского военного вторжения, а львовяне фактически всю ночь просидели в укрытиях.

"Люди видели ракеты, которые летели над окраиной города, и слышали очень сильные взрывы. Только наутро стало понятно, что качественно сработала наша система ПВО. Во Львове не было никаких повреждений инфраструктуры, только в Яворовском районе обломки обезвреженной ракеты повредили объект железнодорожной инфраструктуры", - сказал Садовый.

Мэр Львова отметил, что все это происходило фактически на грани в 15 километров у польской границы, вообще возле границы с Европейским Союзом.

"Россия не понимает, что украинская армия – это сорок миллионов людей, столько ракет у них точно нет", - подчеркнул Садовый.

Как сообщал УНИАН, по данным командования Воздушных сил ВСУ, в ночь на 17 мая подразделения ПВО уничтожили три крылатые ракеты, выпущенные врагом по объектам Львовщины.

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