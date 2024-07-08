Сегодня утром оккупанты ударили по Украине 38 ракетами различных типов.

Российские оккупанты 8 июля нанесли по Украине массированный ракетный удар. На это страна-террорист потратила около 200-250 миллионов долларов, сообщает Forbes.

В материале говорится, что сегодня РФ выпустила по Украине 38 ракет воздушного, морского и наземного базирования:

одну аэробаллистическую ракету Х-47М2 "Кинжал";

четыре баллистические ракеты "Искандер-М";

одну крылатую ракету 3М22 "Циркон";

13 крылатых ракет Х-101;

14 крылатых ракет "Калибр";

две крылатые ракеты Х-22;

три управляемые авиационные ракеты Х-59/Х-69.

В то же время Воздушным силам ВСУ удалось уничтожить 30 из 38 ракет. Стоимость сбитых ракет оценивается в пределах от 160 млн до 200 млн долларов.

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"Согласно данным Киевской школы экономики (KSE) по состоянию на май 2024 года из-за полномасштабного вторжения РФ энергетический сектор Украины понес прямые убытки и косвенные финансовые потери на сумму 56,2 млрд долларов", - говорится в материале.

Ракетная атака на Украину 8 июля - что нужно знать

Как ранее писал УНИАН, количество жертв в результате утреннего удара по Киеву возросло до 22, еще 72 человека получили ранения. 9 июля в городе объявили днем траура, в столице запрещены любые развлекательные мероприятия.

Как известно, под вражеским огнем оказалась детская больница "Охматдет". Одна из врачей рассказала о "чрезвычайно мощном" взрыве, который разнес вдребезги один из корпусов.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что "уроды из Кремля демонстрируют цинизм, но Украина ответит". По его словам, это был рассчитанный точный удар оккупантов, а не работа украинской ПВО.

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