Врач токсикологии "Охматдета" Евгения Рохварг рассказала о "чрезвычайно мощном" взрыве, который разнес вдребезги один из корпусов.

Россияне утром 8 июля нанесли ракетный удар по киевской больнице "Охматдет". Пациенты больницы, а также врачи рассказали Reuters о том, как пережили ужасающую атаку.

Через несколько мгновений после того, как российская ракета упала на территорию киевской больницы, где лечился ее двухмесячный сын, Светлана Кравченко накрыла ребенка тканью, чтобы дать ему возможность дышать.

"Мы услышали взрыв, а потом нас засыпало обломками", - вспоминает женщина, выйдя из бомбоубежища больницы.

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Машина Светланы и Владимира Кравченко была погребена под обломками, но молодая семья считает, что им повезло: они выжили, отделавшись лишь несколькими незначительными порезами.

Врач токсикологии "Охматдета" Евгения Рохварг рассказала о "чрезвычайно мощном" взрыве, который разнес вдребезги один из корпусов.

"Выбило окна и двери, падала мебель", - сказала она.

Она рассказала, что все ее ближайшие коллеги живы, но она не уверена в судьбе тех, кто мог остаться на верхних этажах.

На вопрос, чувствует ли она гнев, она ответила, что нет.

"Может быть, усталость. И очень глубокую печаль", - сказал он. "Я просто хочу, чтобы этого не случилось".

Удар по "Охматдету" - что известно

Как писал УНИАН, сегодня утром захватчики нанесли масштабный ракетный удар по Украине. В частности, одна из ракет ударила по детской больнице "Охматдет" в Киеве. Министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что удар по "Охматдету" пришелся на корпус, где дети получали диализ.

По состоянию на 14:30 известно о двух погибших в больнице "Охматдет". В частности, погибла врач-нефролог - 30-летняя львовянка Светлана Лукьянчук.

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул. что это был рассчитанный точный удар оккупантов, а не работа украинской ПВО.

Всего в результате серии атак на Киев 8 июля погибли 22 человека. Еще 72 человека пострадали. 9 июля в городе обїявлен день траура.

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