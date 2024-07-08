Атака РФ на Киев: количество жертв возросло до 22, объявлен день траура

9 июля в городе запрещены любые развлекательные мероприятия.

В результате серии атак на Киев в понедельник, 8 июля, погибли 22 человека. Еще 72 человека пострадали.

Об этом сообщили в Государственной службе чрезвычайных ситуаций. Поисково-спасательные операции и разбор завалов еще продолжаются.

В то же время городские власти Киева объявили 9 июля Днем траура в столице в связи с террористической атакой России на гражданские объекты города, сообщил мэр Киева Виталий Кличко в Telegram.

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По его словам, в этот день будут приспущены флаги на всех коммунальных зданиях города. Также рекомендовано приспустить государственные флаги на зданиях государственной и частной форм собственности.

Кроме того, как подчеркнул Кличко, 9 июля в городе запрещены любые развлекательные мероприятия.

"Обращаемся к телеканалам и радиостанциям внести соответствующие изменения в сетку вещания. Разбор завалов в столице продолжается. Предварительно в Киеве погибли 20 человек. Почти 100 пострадали", - отметил мэр.

Атака России на Киев 8 июля

Как сообщал УНИАН, Украина утром 8 июля оказалась под ракетной атакой РФ. Враг ударил по Кривому Рогу, Днепру, по Киеву. В Воздушных силах ВСУ заявили, что около 10 утра враг нанес комбинированный ракетный удар по Украине с использованием ракет воздушного, морского и наземного базирования. По предварительным данным, российские военные преступники выпустили 38 ракет различных типов.

Под вражеским огнем оказались детская больница "Охматдет" в Киеве. Руководитель Офиса президента Андрей Ермак написал, что "россияне целенаправленно били по детям сегодня". По состоянию на 15:30 в Киеве в результате вражеской атаки погибли 20 человек, еще 61 человек пострадал. Таким образом, от российских ударов сегодня в Украине погиб 31 человек, еще 125 - пострадали.

Служба безопасности Украины квалифицировала удар РФ по Национальной детской специализированной больнице "Охматдет" как военное преступление и открыла по данному факту уголовное производство. По предварительным данным следователей, для огневого поражения медучреждения оккупанты применили стратегическую крылатую ракету Х-101 .

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