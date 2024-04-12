Необходимо выявлять и наносить удары на опережение по российским наземным системам, пытаться сдерживать авиацию врага, а также усиливать ПВО.

В Воздушных силах ВСУ сообщили, как можно противостоять ракетным ударам со стороны Российской Федерации по Харькову.

Об этом сообщил представитель Командования Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш в эфире информационного марафона. В частности, у него спросили, есть ли технологии и системы, которые бы могли усилить защиту неба над Харьковом.

Спикер отметил, что надо понимать, что расстояние от границы с территории России и Харьковом чрезвычайно короткое и россияне очень часто применяют зенитные ракетные комплексы С-300 как баллистические для того, чтобы нанести мощный удар.

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"Расстояние очень часто решает вопрос, и очень большая скорость, с которой летят эти ракеты, дает достаточно мало времени на эффективное применение наших систем. Поэтому, единственное эффективное решение может быть - это сдерживание именно тактической авиации врага, который применяет, в том числе, управляемые авиационные бомбы. И конечно, это выявление этих систем и опережение их в нанесении огневого удара, нанесении контрударов", - подчеркнул Евлаш.

Также он сказал, что важно иметь различные типы систем ПВО.

Вместе с тем, Украина нуждается в поддержке от международных партнеров, чтобы противостоять российским ракетным ударам по Харькову.

Эвакуация из Харьковской области

В Харьковской области объявили о принудительной эвакуации семей с детьми из 47 прифронтовых населенных пунктов. Речь идет только о близких к границе с РФ населенных пунктах Харьковского, Богодуховского и Изюмского районов.

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