По его словам, Украине нужна ПВО, а не закрывание глаз и долгие дискуссии.

Более 40 ракет и еще около 40 ударных дронов было запущено Россией по Украине.

"Часть ракет и "шахедов" удалось сбить. К сожалению, только часть", - сообщил президент Владимир Зеленский в Telegram.

Глава государства отмечает, что российские террористы снова целились именно по объектам критической инфраструктуры.

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"Был очередной подлый ракетный удар по Харькову и Харьковской области. Мишенью стали также объекты в других областях: Киевской, Запорожской, Одесской и Львовской", - сообщил он.

Президент подчеркивает, что каждый из наших соседей в Европе, каждый из других партнеров видит, насколько критической является потребность Украины в ПВО.

"Именно здесь, именно сейчас, именно нашей возможностью преодолеть российский террор мир может доказать, что все одинаково воспринимают террор как преступление. Если же России будет разрешено и в дальнейшем это делать, если российские ракеты и "шахеты" будут бить не только по Украине, но и по решимости партнеров, это будет глобальным разрешением на террор", - отмечает Зеленский.

Он подчеркнул, что Украине нужна ПВО и другая оборонная поддержка, а "не закрывание глаз и долгие дискуссии".

Война в Украине - атака РФ

Как сообщал УНИАН, заместитель руководителя Офиса президента Украины Алексей Кулеба информировал, что враг выпустил десятки дронов и ракет по Харьковской, Киевской, Запорожской, Одесской и Львовской областях. При этом отметил, что самая сложная ситуация в Харьковской области - там более 10 ракетных ударов нанесено только по городу.

Он сказал, что страна-террорист пытается уничтожить инфраструктуру Харькова и оставить город в темноте. Сейчас уже есть перебои с электричеством в области - более 200 тысяч абонентов Харьковщины остались без электроснабжения. Метрополитен в Харькове работает как укрытие.

В ДТЭК рассказали, что сегодня Россия атаковала две теплоэлектростанции, серьезно повреждено оборудование предприятий. Также отметили, что с начала полномасштабного вторжения теплоэлектростанции ДТЭК были обстреляны почти 170 раз.

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