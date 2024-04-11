Отмечается, что Украина срочно нуждается от западных партнеров надлежащих средств защиты городов и энергетической инфраструктуры.

Почти с десяти часов вечера 10 апреля и до шести часов утра 11-го продолжалась воздушная тревога, во время которой российские войска использовали различные средства воздушного поражения, заявил представитель Командования Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш в эфире информационного марафона.

"Разный тип ракет. Почти весь, который у них есть в имеющемся арсенале", - подчеркнул он.

Кроме того, российские оккупанты для запуска ракет использовали стратегические бомбардировщики типа Ту-95МС и истребители МиГ31К. Было выпущено 20 крылатых ракет Х-101 и Х-555, 16 из которых удалось сбить. Также 6 аэробаллистических ракет "Кинжал", но ни одной не удалось сбить.

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Как сказал Евлаш, ракеты "Кинжал" являются достаточно быстрыми и мощными.

"Для того, чтобы эффективно прикрывать наши города, наши объекты энергетической инфраструктуры, нам необходимы специальные силы и средства, которые могут это делать. В частности, системы "Петриот" крайне необходимы сейчас", - подчеркнул Евлаш.

Также российские захватчики применили 40 беспилотных летательных аппаратов типа "Шахед", которые кружили по территории Украины во время "отвлекающего маневра".

При этом, россияне ударили по Харькову двумя типами зенитных ракет С-300 и С-400.

"Враг цинично ударил по разным районам города, в том числе пытался бить по важной инфраструктуре, которая есть на этой территории, и применял еще четыре ракеты Х-59. Две из которых удалось уничтожить", - добавил Евлаш.

Спикер отметил, что Силы обороны и мобильные огневые группы "достаточно хорошо отработали", уничтожив почти 100% беспилотных летательных аппаратов и несколько дронов удалось заглушить благодаря украинским подразделениям РЭБ, которые "проявили удачно свою работу".

Вместе с тем, он объяснил, почему трудно сбивать ракеты С-300.

"Прежде всего, это близость к линии соприкосновения. Враг использует эти ракеты из прилегающих районов непосредственно к Харьковской области - из Белгородской области. Пытается атаковать неожиданно. Конечно, при обнаружении этих средств поражения мы сообщаем и объявляем воздушную тревогу... Действительно, что скорость этих ракет и близость к фронту значительно ограничивает нас в том, насколько эффективно мы можем работать. Конечно, нам необходимы средства, которые могут бороться. Это только средства, которые нам предоставляют наши страны-партнеры", - подчеркнул Евлаш.

Ракетный удар 11 апреля - последствия

Как сообщал УНИАН, российские оккупанты ракетными ударами этой ночью полностью разрушили Трипольскую ТЭС в Киевской области. Разрушение Трипольской ТЭС в результате массированной ракетной атаки привело к уничтожению всей генерации "Центрэнерго".

Трипольская ТЭС была крупнейшим поставщиком электроэнергии в Киевскую, Черкасскую и Житомирскую области.

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