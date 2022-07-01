Ракетные атаки РФ не являются единичными, а такая террористическая тактика приобрела систематический характер.

Украина обратилась к польскому председательству в ОБСЕ с инициативой о созыве специального заседания Постоянного совета ОБСЕ для обсуждения ракетных атак против Украины.

Об этом заявил "Укринформу" Постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Евгений Цимбалюк.

"В связи с очередной ракетной атакой РФ на гражданские объекты в Одесской области, Постпредство Украины обратилось к польскому председательству с инициативой о созыве специального заседания Постоянного совета ОБСЕ для обсуждения ракетных атак против Украины", - заявил Цимбалюк.

Он отметил, что эта атака "происходит по аналогичной схеме, которую мы наблюдали во время нападения на торговый центр в Кременчуге, где были убиты 25 человек и более 50 ранены". "Нацеливаясь на гражданские объекты, Россия не только грубо нарушает международное гуманитарное право, но и имеет целью, прежде всего, терроризировать население. Важно, чтобы Постсовет сосредоточился именно на этой ракетной проблеме", - подчеркнул Цимбалюк.

Посол также подчеркнул, что ракетные атаки РФ не являются единичными, а такая террористическая тактика приобрела систематический характер. Среди недавних целей для таких атак, кроме Одесской, были Житомирская, Львовская, Черниговская области, Николаев, Киев.

"Ракетные атаки доказывают, что нам нужна серьезная дискуссия о европейской и глобальной безопасности. Но перестройка системы безопасности в Европе должна исходить из необходимости признания, что старая мантра "без России не может быть мира в Европе" была ложной. Нынешняя реальность доказывает, что мира в Европе не может быть с такой агрессивной Россией. Фактически Россия потеряла и моральное, и геополитическое право на то место, которое она незаслуженно стремится занимать в европейской безопасности и чем она активно злоупотребляет", - заявил глава украинской миссии в ОБСЕ.

"ОБСЕ может и должна стать площадкой для такой дискуссии о новой системе безопасности, которая бы предусматривала эффективные инструменты для сдерживания и гарантии против агрессии", - добавил Цимбалюк.

Ранее ракетная атака против ТРЦ в Кременчуге была осуждена Польским председательством, а также государствами-участниками во время Ежегодной конференции ОБСЕ по обзору вопросам безопасности, проходившей в Вене 28-29 июня.

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