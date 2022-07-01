Проект будет закрыт из-за вето России, не давшей согласия на продление его мандата

На пятом месяце полномасштабного военного вторжения России на территорию независимой Украины ОБСЕ закроет Офис проектного координатора в Украине.

Проект будет закрыт из-за вето России, не давшей согласия на продление его мандата. Об этом говорится в заявлении ОБСЕ.

Вся деятельность в рамках проектного координатора Украины прекращается с 1 июля.

"К сожалению, несмотря на общую поддержку стран-участниц по продолжению важной работы, которую осуществлял координатор проектов последние 23 года, достичь консенсуса по продлению его мандата не удалось из-за позиции РФ. Сейчас, когда перед страной предстали беспрецедентные испытания в связи с войной, наша поддержка важнее, чем когда-либо ", - заявил глава ОБСЕ, министр иностранных дел Польши Збигнев Рау.

Он отметил, что польское председательство сделает все возможное для сохранения опыта украинского офиса и для того, чтобы ОБСЕ и дальше присутствовала и сотрудничала с Украиной.

Рау отметил, что польское председательство продолжит консультации со странами-участницами ОБСЕ по поводу дальнейшей роли и присутствия организации в Украине.

Офис проектного координатора ОБСЕ в Украине работал с июня 1999 года.

Война в Украине и ОБСЕ:

В феврале 2022 года, накануне полномасштабного вторжения РФ в Украину, более 60% наблюдателей ОБСЕ из западных стран и более 40% украинских сотрудников ушли в отпуск, часть были отозваны. Тем не менее миссия продолжала свою работу.

В начале марта Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ эвакуировала международных наблюдателей из оккупированных Россией Донецка и Луганска.

24 апреля ОБСЕ заявила о незаконном задержании ряда своих сотрудников в оккупированных Донецке и Луганске.

29 апреля 2022 года ОБСЕ объявила о скором закрытии мониторинговой миссии в Украине.

30 мая 2022 года СБУ сорвала спецоперацию россиян по дискредитации работников миссии ОБСЕ.

11 июня 2022 года издание Politico сообщило о том, что ОБСЕ после начала вторжения вывезла из Украины иностранцев, а с украинцами разорвала контракты.

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