При мощности ветра 40 м/c и более есть ограничения на использование и морских, и воздушных дронов, и крылатых ракет.

Оккупанты во время шторма, который сейчас бушует в Черном море, вряд ли будут рисковать запускать крылатые ракеты, в частности, "Калибры". Об этом в эфире телемарафона рассказал капитан 1 ранга запаса Константин Рыженко и объяснил причину.

Он в частности отметил, что при мощности ветра 40 м/c и более есть ограничения на использование и морских, и воздушных дронов, и крылатых ракет.

"Калибры" рискованно врагу запускать, особенно на этапе, когда они только стартуют - они еще не набрали скорости, и в этот момент может быть ситуация, когда они просто не смогут стартовать", - рассказал он.

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Рыженко также рассказал, что окопы и траншеи, которые оккупанты рыли вдоль всего побережья Крыма, из-за того, что они находились в 20-30 метрах от воды, были полностью смыты.

При этом эксперт отметил, что штормы будут случаться в Черном море до марта включительно, и достаточно серьезные.

Шторм в Крыму - что известно о последствиях

Вечером 26 ноября стало известно, что Крым накрыл мощнейший ураган, и был "шторм века". Стало известно, что на полуострове затопило дороги и здания, стихия повреждала дома и другие сооружения и рвала линии электропередачи. Также сильно пострадала сооруженная оккупантами оборона Крымского моста - большинство барж перед мостом смыло или затопило.

Впоследствии стало известно, что в Крыму в результате шторма и урагана в Севастополе, Сакском районе и в Евпатории "минусованы" 11 военнослужащих РФ, большая часть из них утонула.

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