Крым сегодня накрыла непогода, ветер вырывает деревья, узнали журналисты.

Временно оккупированный россиянами Крым "атаковала" непогода - начался мощнейший ураган, под воду уходит трасса между городами Саки и Евпатория.

В начале Евпатории из-за штормового ветра были подтоплены дома, проводится эвакуация, пишет Telegram-канал "Ньюсач/Двач". "Шторм века" надвигается на Крым… Синоптики говорят, что это только начало мощнейшего урагана - самые сильные волны и ветер ожидаются в Крыму уже этой ночью", - говорится в сообщении.

Эвакуацию проводят на ул. Симферопольской из пяти подтопленных домов, сообщило "Чп / Симферополь". Так называемый "глава Крыма" Сергей Аксенов поскулил, что на полуострове из-за ухудшения погоды создали "оперативный штаб".

На южном берегу Крыма высота волн может достигать восьми метров, поделилось издание ASTRA. По его сведениям, сейчас в Севастополе ураганный ветер вырывает деревья и срывает билборды. Кроме того, ветер на полуострове повреждает здания (срывает крыши и обшивку), а также линии электропередач.

"Чп / Севастополь" проинформаровало, что в районе Чайки был град и снег. "Сталинградский рынок - срывает крышу, бьет кровлей стекла... Золотой пляж разносит стихия... Сорвало воздушную линию, где-то в районе Пожарова", - описал канал ситуацию.

Так называемый "губернатор" Севастополя Михаил Развожаев пожаловался, что в городе возникли проблемы с электро- и газоснабжением. В сети появилась информация, что в Саках перебит газопровод.

"Завтрашний день в Севастополе объявлен нерабочим для работников учреждений соц. сферы, детских садов, школ, учреждений допобразования и спорта, за исключением медицинских учреждений и оперативных служб. Работодателям и вузам рекомендовано принять аналогичное решение в отношении своих студентов и работников", - подчеркнул псевдочиновник.