Семь российских захватчиков считаются пропавшими без вести, узнали журналисты.

В пока еще оккупированном Крыму в результате шторма и урагана в Севастополе, Сакском районе и в Евпатории "минусованы" 11 военнослужащих РФ.

Большая часть из них утонула, пишет "Кремлевская табакерка" в Telegram, ссылаясь на сведения источников. По данным собеседников, двое оккупантов "минусовались" на территории одного из полевых лагерей.

"…Еще семеро военных считаются пропавшими без вести, их, скорее всего, унесло в море, но погибшими они не признаны", - говорится в сообщении. Источники уточнили, что Россия понесла потери на захваченном полуострове 26-27 ноября, когда был пик непогоды.

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Вечером 26 ноября стал известно, что Крым накрыл мощнейший ураган, и был "шторм века". Стало известно, что на полуострове затопило дороги и постройки, стихия повреждала дома и другие сооружения и рвала линии электропередачи.

Появилась информация, что на полуострове затопило вражеские окопы. Позже аналитики узнали, что после мощного шторма в Черном море пропали дрессированных дельфины, которых РФ использовала для защиты своего флота у берегов Крыма.

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