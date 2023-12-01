Отмечается, что 3 баржи полностью погружены в воду.

В результате мощного шторма, который бушевал несколько дней назад в Крыму, сильно пострадала сооруженная оккупантами оборона Крымского моста.

Об этом свидетельствуют спутниковые снимки, которые опубликовал в соцсети Х (ранее –Twitter ) аналитик MT_Anderson. Большинство барж перед мостом смыло или затопило.

Состояние оборонительных сооружений возле Крымского моста сейчас таково:

Видео дня

3 баржи полностью погружены / 1 частично погружена в воду,

2 баржи полностью смыло,

1 баржа на плаву, но ни к чему не привязана.

Аналитик обнародовал спутниковые снимки, датированные 4 октября и 28 ноября 2023 года, на которых прослеживаются последствия стихии:

Крымский мост: последние новости

Несколько дней назад временно оккупированный Крым накрыл мощный шторм. Представительница президента Украины в АР Крым Тамила Ташева говорила, что Крымский мост "пострадал от природной стихии". Но эти повреждения не были настолько критичными, чтобы перекрывать переправу.

Тогда Ташева отметила, что также получили повреждения определенные военные сооружения оккупантов в Балаклаве и в Севастополе.

Ранее в СБУ рассказали подробности атаки на Крымский мост летом 2023 года. Оказалось, что во время удара 17 июля спецслужбы пытались поразить не только его, но и фрегат "Адмирал Эссен" – он как раз оказался на пути морских дронов Sea Baby.

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