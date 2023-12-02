Зеленский призвал не игнорировать сигналы воздушных тревог.

Президент Владимир Зеленский предупредил украинцев об угрозах воздушных атак от России, призвав не игнорировать воздушные тревоги, особенно в ближайшие дни.

"Пожалуйста, не забывайте учитывать сигналы воздушной тревоги, особенно в эти дни. Не стоит быть легкомысленными", - подчеркнул он.

Он также поблагодарил всех, кто помогает и заботится об Украине.

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"Всем, кто помогает, кто тренирует и лечит, кто обеспечивает украинскую силу всем необходимым. А также, конечно, нашим спасателям - всему коллективу ГСЧС Украины, работникам Национальной полиции и Национальной гвардии... Все, кто работает на наших, украинских оборонных производствах. Все, кто защищает Украину на международной арене. Всех я благодарю за то, что эта неделя тоже стала результативной для нашего государства, для достижения наших целей", - подчеркнул президент.

Атаки РФ на Украину

В ночь на 2 декабря российские военные атаковали Украину, выпустив 11 ударных дронов типа "Shahed" с мыса Чауда (Крым) и управляемую авиационную ракету Х-59 из воздушного пространства оккупированной Запорожской области.

А за несколько дней перед этим российские захватчики выпустили по Украине 75"Шахедов", почти все - в сторону Киева. Это нападение дронов на столицу стало самым массированным с начала полномасштабного вторжения.

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